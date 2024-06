Publicado em 12/06/2024 às 10:13

'Muito difícil

apreendê-la'

Peter Drucker





A opção que uma empresa tem de fazer entre o presente e o futuro considera o desenvolvimento de produtos destinados a atender às reais necessidades das pessoas.



Hoje, empresas estão buscando saber quais atividades sabem gerir melhor do que qualquer parceiro externo.



Uma possível reversão para unidades menores aumenta substantivamente a possibilidade de criar e manter o ambiente indispensável para vínculos de longa duração.



Na empresa, precisamos ver a nós mesmos como instrumentos sensíveis que registram as reações viscerais.



Normalmente reações ignoradas, que merecem maior atenção no cotidiano; porém, devemos estar atentos a informações objetivas que possam vir a confrontá-las.



Escolhas que definem o papel da direção de uma empresa são as mesmas que uma comunidade tem de fazer.



A comunidade é dos mais poderosos e, ainda assim, mais frágeis conceitos no desenvolvimento da empresa. Comunidade é difícil de manter, fácil de ser destruída.



Mais do que uma ou outra informação, os sistemas de informação continuam a ser condição de concorrência.



Mas a origem de novas inspirações e ideias é o inconsciente: não controlado, emerge na consciência de forma instantânea, inesperada, brusca, mesmo imprevisível.



Hoje, despertar pessoas para elevados níveis de realização não se trata de desempenho, mas de significado.



"A maior ou menor orientação de futuro (...) resulta da operação de duas forças: o grau de impaciência e as oportunidades de investimento" (Eduardo Gianetti).



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos