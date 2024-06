Publicado em 05/06/2024 às 11:32

Alterado em 05/06/2024 às 11:32

'Vasto oceano

de incertezas'

Bruno Latour





Situar individualidade no contexto social e na tradição cultural oferece uma compreensão mais profunda do ser.



Numa sociedade pluralista, não mais determinados de forma inequívoca por herança do passado, os indivíduos concretamente são confrontados com profusão de caminhos.



Porém, advertiu o sociólogo Norbert Elias que "racionalidade conforma-se muito pouco aos fatos observáveis."



No cotidiano da política de hoje, dificilmente instituições e pessoas logram êxito na conciliação dos interesses, prejudicando processo de negociação para busca de acordos.



No ambiente de incerteza, a incapacidade de antecipar problemas por certo aumenta a possibilidade de crises.



Quanto mais extensas forem as cadeias de ação em nossa sociedade organizada em rede, fica ainda mais difícil instituições e pessoas distinguirem o que é meio do que é fim.



Pensar em termos de riscos tem aspectos inquietantes; porém, também é um meio de estabilizar os resultados.



Sociedade não é simples agrupamento de indivíduos, a partir de um determinado estágio do desenvolvimento diferenças entre os indivíduos no viver cotidiano se acentuam.



Conservar o viver como totalidade apenas é possível caso nossas interações ocorram em um meio congruente.



Vivendo numa sociedade com múltiplas conexões, entendo que estar junto significa exercer a possibilidade de efetivamente estabelecer compromissos mútuos, em liberdade.





