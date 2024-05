Publicado em 22/05/2024 às 11:46

Alterado em 22/05/2024 às 11:46

Não posso ter uma crise

aqui, neste fim de mundo.

Dostoiévski





"Deus, e somente ele, pode fazer surgir algo que possui validade mesmo em sua presença", diz cardeal Rahner.



Não se trata de organização ou estruturação do que já está aí, mas poderoso apelo às consciências individuais, propiciando existência radical das coisas.



Somos chamados a descobrir, progressivamente, a nossa própria fisionomia através dos nossos atos cotidianos.



Vivemos em primeiro lugar dos dons que nos são concedidos, podemos experimentar a dependência radical do mistério na simplicidade da convivência.



Fundamentalmente não estamos neste mundo sem um vínculo com outros, nem a sorte deles nos é indiferente.



Acostumados a um meio de experiência que depende de sentido, imaginação e intelecto, como compartilhar a transformação pela experiência da graça?



Com a ordem de insatisfações em uma escala crescente na sociedade, muitos se agarram a realidades fugazes.



A razão, em diálogo contínuo com a fé, abre espaço à promessa do futuro, na impossibilidade de responder a consideráveis questões que a transcendem.



Ainda hoje intervenções públicas no campo social e político arriscam chancelar princípio da razão suficiente?



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos