Publicado em 08/05/2024 às 09:13

Alterado em 08/05/2024 às 09:13

'É o reflexo

da mudança'

C. P. Scott





"A verdade surge como substância existencial clarificada pela razão, apela ao existir racional do outro" (Jaspers).



Quando mais uma pessoa aprofunda a própria experiência, mais sua experiência terá elementos em comum com semelhantes de outras, mais originais são as reações e os resultados.



Jamais pensamos sozinhos, mas sempre na corrente de um diálogo ampliado, de incontáveis maneiras distintas.



A inteligência é atravessada de uma dimensão coletiva, educa o senso crítico, encoraja a pesquisa responsável, reconhece a unidade frágil levada a efeito pelo domínio tecnológico.



É essencialmente uma consciência de que existe muita coisa na vida a sondar, muitos pontos de vista a explorar.



Permanece intacta em épocas de catástrofes humanas e naturais a capacidade de recomeçar, que anima e inspira atividades diversas - como agora, na tragédia vivida pelos gaúchos.



Processos são criados pela iniciativa humana projetada em teia de relações que pouco satisfaz intenção original.



Estabelecer relações de cooperação que facilitem a integração de todos os agentes públicos no processo de ajuda à sofrida população gaúcha não pode ser transferência de controle.



A visão cartesiana de reduzir fenômenos complexos a seus componentes básicos ainda persiste na nossa cultura.



Em vez de expandir cidades, descentralizar populações; ao invés de desenvolver tecnologias que afetam o meio ambiente de forma ignorada, criá-las para uma aplicação regional.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos