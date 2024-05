Publicado em 01/05/2024 às 11:34

'A ignorância é

causa do medo'

Sêneca





"A cultura busca eliminar as classes, generalizar por toda parte o melhor que se pensa e se sabe", já escreveu Matthew Arnold, em 1869.



Hoje, a informação toma o lugar da cultura, por consequência produz os efeitos culturais mais significativos.



Pelo ângulo de intervenções efetuadas por especialistas a mídia apresenta de modo simples e direto ao público último estado das questões.



Os indivíduos são levados às mais variadas direções, eventualmente questionam os seus sistemas de referência.



Com avanço da individualização, não estamos só interessados em acumulação de conhecimentos, como objetos colocados sobre uma mesa.



Ao nos defrontamos com a rapidez e o ineditismo de acontecimentos, podemos de fato pensar com velocidade?



Não vê quem mais se move, e sim quem é capaz de se deter. O nosso ritmo de vida acelerado, invariavelmente, afasta-nos de nós mesmos.



De modo consciente ou involuntário, uma tendência que torna bem mais difícil estabelecer diálogo produtivo.



Quase sempre caso de quem se convence de alguma coisa, rapidamente anuncia supostos avanços obtidos por informações veiculadas.



Quando as grandes questões nos escapam, fica irremediavelmente comprometida a transformação da cultura.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos