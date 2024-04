Publicado em 24/04/2024 às 12:09

Alterado em 24/04/2024 às 12:09

W. Rathenau

Em todas as épocas, e em todas as sociedades, persiste uma relação fundamental da história com a violência.

Observamos que a construção da memória coletiva se faz invariavelmente pela função seletiva da narrativa, hipertrofiada nos dias de hoje.

Não podemos ignorar condições históricas que impõem o dever de memória - como horrores do século XX.

Os padrões emocionais determinam, em larga medida, quais os fatos percebidos como essenciais, e quais os apartados como irrelevantes.

Na democracia, assoma em importância nossa responsabilidade para com a formação da consciência crítica.

A democracia não desconhece o problema colocado por acontecimentos políticos, por processos econômicos, negocia os caminhos e escolhas.

A política deve ser capaz de responder pelas suas afirmações diante de quem quer que lhe peça contas delas.

O envolvimento dos protagonistas em acontecimentos decisivos não pode ser dissociado de sua carga moral, ilumina as suas consequências.

Abordagem histórica mostra que a verdadeira experiência das reformas esclarecidas é indispensável ao País.

"Nem tentamos garantir que alguma opinião em particular acerca do que é mais e do que é menos importante governe toda sociedade" (Hayek).

