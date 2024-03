Publicado em 27/03/2024 às 12:12

Alterado em 27/03/2024 às 12:12

'Para conseguir

essa unidade'

Mariano Fazio





Atualmente o sistema tecnológico nos revela o mundo de determinada maneira, faz crer que tudo é determinável.



Uma cultura centrada em expectativas, exigências e frustrações nos convida a aceitar sem reflexão que vivemos realidade independente de nós.



A vontade de ocupar um lugar nessa sociedade organizada em rede condiciona a própria percepção da realidade.



Estamos como que anestesiados, incapazes de outros desígnios que não sejam os mais pragmáticos e imediatos, governados por circunstâncias.



"Se estamos em crise, há em nós o que proclama contra ela", bem escreveu o filósofo Mário Ferreira do Santos.



O mundo não é lugar da realização última de nossos desejos e expectativas, põe efetivamente condições de ação transformadora da realidade.



A visão de mundo se constrói sobre inteligência daqueles que adquiriram consciência do poder crítico da razão.



Encontrar o caminho de volta para nós mesmos envolve encarar com a esperada seriedade a nossa experiência humana de sucesso e fracasso.



Entendo que o diálogo entre a fé e a razão constitui um progresso significativo para as comunidades humanas.



Longe de nos afastar da história, o diálogo questiona as nossas pressuposições socialmente induzidas, e propicia novo sentido ao nosso tempo.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos