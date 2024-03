Publicado em 13/03/2024 às 11:32

'A política

não é tudo'

Norberto Bobbio (1998)





"Não existe diversidade entre os homens que não seja geradora de conflito", advertiu o filósofo Étienne Borne.



Invenção inteligente de soluções específicas para várias dificuldades rompe o isolamento, aproxima indivíduos, promove respostas que trazem efeitos benéficos ao grupo.



A capacidade de inventar e de produzir criações inteligentes é o meio pelo qual imagens e comportamentos são combinados, conforme o esforço continuado de inovação.



Imaginação é parceira significativa desse esforço, mas não capta por completo sua abrangência e profundidade.



O processo de aquisição do conhecimento e aumento constante de nosso saber sobre fatos, aproximação estreita entre ideias e procedimentos solicitam a reflexão crítica.



Experiências que nos chegam de fora através dos sentidos fundem-se com formas de relações e ideias presentes realmente na consciência, antes de qualquer experiência.



A composição do indivíduo visa estabelecer pontos de contato com outros, sempre avaliada no nível dos valores.



Quem se preocupa exclusivamente com resultado de suas próprias ações não procede conforme princípios éticos, executa o que considera necessário para atingir objetivos.



Diz-se que o político é capaz de se adaptar às situações mais variadas, de assumir os aspectos mais diversos, que tornam sua ação mais eficaz nas diferentes circunstâncias.



Uma condição necessária à boa convivência humana é confrontar as estratégias existentes de simulação e engano.



