Publicado em 06/03/2024 às 11:14

Alterado em 06/03/2024 às 11:14

'O mundo atual

é uma simulação'

Jean Baudrillard





O futuro sempre parece cada vez mais próximo do presente, bem como o passado parece cada vez mais remoto.



Jamais ocorreram antes tantas mudanças, nem mudanças tão velozes, nas circunstâncias da existência humana, expõem intensidades surpreendentes hoje.



Cenário político controverso, a necessidade de prever o futuro substitui indução histórica pelo cálculo de riscos.



Se antes a estabilidade das composições e a repetição de situações e escolhas propiciavam certa previsibilidade, limitam o escopo de possibilidades agora.



A estabilidade das organizações vai depender, cada vez mais, da maneira como as mudanças forem difundidas.



Crescente sofisticação das redes aumenta preocupação em reduzir o espaço para incerteza e imprevisto, diminui tolerância para com as panes e os erros.



Mais provável que as pessoas confiem numa mudança se ela resistir concretamente a toda tentativa de oposição.



Quando administração pública funciona o conflito se dissolve na multiplicidade de pequenos ajustes e decisões, determinantes para o seu funcionamento.



"Conflitos sobre decisões dos governantes são arroz com feijão da política de todo dia", sintetizou professor A. Przeworski.



Mundo avança a passos medidos, por aproximações sucessivas, importa mergulhar na inteligência do conflito.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos