Publicado em 28/02/2024 às 13:20

Alterado em 28/02/2024 às 13:20

'Quem sabe, um dia,

eu colha um jardim?'

Mia Couto (2016)

"Como a educação superior empobreceu a alma dos estudantes contemporâneos", disse Allan Bloom, em 1987.

Empreendimento desafiador nos dias que correm, magistério deve sustentar o seu compromisso com a verdade: certezas mal resolvidas não procedem aqui.

Noção de risco se torna central na sociedade moderna que deixa para trás o modo tradicional de fazer as coisas.

Hoje uma sociedade orientada pelos valores de segurança e saúde, exige que a formulação de práticas correntes observe objetivamente parâmetros de risco.

Futuro se define concretamente a partir das ações do presente, construído com base no que hoje se discute e faz.

A facilidade para captar informações aparentes não gera automática desenvoltura no levantamento de verdades.

Estabelecer os parâmetros necessários e fornecer um enunciado, em vez de nivelar classe inteira dentro de uma condição única de execução compulsória.

A realidade que nos cerca é relativa, bem diferente de concepções cartesianas e mecanicistas que ainda existem.

Ao transformar tarefas em meios de afirmação e obstáculos em desafios, mobilizamos motivação necessária ao desenvolvimento acadêmico de qualidade.

Espaço apropriado ao desenvolvimento integral da pessoa humana, nele formamos os conceitos mais apurados.

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos