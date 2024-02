Publicado em 21/02/2024 às 09:10

'Os que viveram

em tempos tais'

Hannah Arendt





A evolução da tecnologia mostra contribuições ímpares de indivíduos e organizações que superaram o mundo.



Agindo em consonância com princípios, pesaram as consequências de iniciativas empreendedoras, assumiram responsabilidade pelos assuntos públicos.



Nesse mundo complexo, onde a eficácia seguidamente requer semelhança, a diferença continua a ter um valor.



Inspirações e intuições são coisas vivas, que passam através de nós, acontecimentos anônimos que não podem transformar-se em propriedade privada.



Menos dependente de circunstâncias, a tecnologia faz aparecer situações que exigem esforço de criação ética.



O desenvolvimento da tecnologia deve ser considerado não somente nos conteúdos, mas também nos atos que considerem os efeitos deletérios do uso.



As informações distorcidas por inteligência artificial põem em risco o funcionamento adequado da democracia.



O desenvolvimento de mecanismos de mercado reintroduz certa previsibilidade entre competidores, tornando contratualmente clara repartição de riscos.



Se tecnologia implica a emergência de necessidades e respectivos problemas, sobretudo suscita novos valores.



"Somos capazes de assumir responsabilidade proporcional ao imenso poder que temos nas mãos?", perguntou, oportunamente, o pensador Hans Jonas.



