Publicado em 31/01/2024 às 17:28

Alterado em 31/01/2024 às 17:28

'O deserto tem

uma umidade'

Clarice Lispector (1964)





Polarização, "nós" contra "eles", desde a eleição direta para presidente, em 1989, esteriliza o debate público democrático no País.



Na busca de justificativas para manter esperança de ter certezas, as redes sociais são tomadas por narrativas.



A vida política tornou-se incapaz de organizar o poder nas comunidades políticas - de incerta evidência, e de contornos redefinidos.



O curso de ação escolhido pela sociedade brasileira provavelmente dependerá das oportunidades existentes.



Fundamentalmente, valores éticos comandam as normas de ação, orientam as escolhas e motivações, no curto como no longo prazo.



Se há ética, é porque existe no ser humano poder de ação, capaz de dar-se a si mesmo os próprios princípios.



Poder que é a vontade, enquanto capacidade de forjar projetos, de jogar a sorte em iniciativas empreendedoras inovadoras, agora.



A orientação para um futuro satisfatório realmente perdeu o caráter fixo que lhe conferiam grandes ideologias.



Enquanto indivíduos são remetidos a seu entendimento, nesse mesmo tempo são estimulados a seguir supostos juízos da maioria.



Hoje, a ação simplesmente adaptativa é substituída pela ação prospectiva - que se fixa previamente objetivos.



