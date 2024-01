Publicado em 17/01/2024 às 10:46

Alterado em 17/01/2024 às 10:46

'A vida é uma sucessão de

escolhas intertemporais'

Eduardo Giannetti





"Podemos, pelo pensamento, nos afastar da posição particular que ocupamos no mundo", afirmou Paul Ricoeur.



E não pensar pela metade, mas pensar com consciência da inter-relação entre os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos e culturais.



Da inter-relação decorre princípio básico da organização moderna: todo é sempre diferente de soma das partes



Seu funcionamento é controlado mais por relações dinâmicas que por rígidas estruturas mecânicas, conforme autonomia em certo grau.



Mediante interação contínua, a relativa autonomia, em geral, aumenta a complexidade da própria organização.



Dotada da capacidade de recordar, a organização se capacita a reconhecer acontecimentos e situações havidos, valorizando-os realmente.



Ao aguçar a percepção dos acontecimentos e situações, podemos testemunhar a vivacidade das nossas relações



Relações que concretamente compartilham anseios e necessidades através da realização de projeto em comum, segundo próprios valores.



Existe vínculo entre potência criativa em direção a futuro satisfatório e contexto cultural em que se está inserido.



O que é mais importante se passa na mente e no coração, em todos os tempos e em todas as gerações: deixar que Deus nos surpreenda.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos