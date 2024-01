Publicado em 10/01/2024 às 11:51

Alterado em 10/01/2024 às 11:51

Não exijas

mais nada

Mário de Andrade





Com lideranças deletérias as instituições ficam à deriva, enquanto as nações caminham em direção ao abismo.



História sempre se encarrega de pôr nos seus devidos lugares aqueles que ditaram o rumo dos acontecimentos. Movimento ampliador e aprofundador do entendimento.



Aprendizado histórico, imerso na dimensão da experiência, torna-se processo de formação, desenvolve sentido.



Países que deliberadamente ultrapassam a figura do herói na pessoa do líder ascendem no patamar democrático, desacreditam soluções definitivas para questões políticas.



Mundo em transformação acelerada, urge desenvolver líderes e instituições relevantes para os desafios à frente.



Sociedade onde riqueza nasce da multiplicidade das conexões, e complexidade se divide em operações simples, imprevisto, incerto e incontrolado precisam ser evitados.



Uma realidade que não é apenas resultado de vontade política, reflete evolução recente de economia globalizada.



Num ambiente de negócios marcado por aquisições, fusões, incorporações, o futuro pertence àqueles capazes de realmente formar - e reter - a competência e o talento.



Comprometidos tanto com solução pacífica de disputas, quanto com implementação isenta de conjunto de regras.



"Uma excelente liderança exige a capacidade de inspirar e sustentar uma visão de longo prazo", Henry Kissinger escreveu no seu último livro, próximo dos 100 anos.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos