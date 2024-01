Publicado em 03/01/2024 às 09:13

Alterado em 03/01/2024 às 09:13

'Importante não é

dizer, é saber'

Fernando Sabino (1956)





Qualquer que fosse o sucesso buscado, aspiração de criadores era elaborar obras duráveis, à frente da aprovação instável de seus contemporâneos.



No âmbito das ciências como no das artes, considerava-se natural atingir o reconhecimento em idade avançada.



Mas sociedade centrada na expansão das necessidades ordena a produção e o consumo sob lei de obsolescência, sedução e possível diversificação.



Num ambiente de livre iniciativa, presumivelmente ninguém produz se não for para ocasionar consumo efetivo.



O funcionamento da sociedade moderna adquire uma complexidade jamais vista, em que negócios ganham em amplitude, agilidade, eficiência.



A avaliação da excelência é de fato responsabilidade que assumimos quando nos tornamos parte de uma cultura.



Nas circunstâncias da modernidade, enfrentamos o desafio de aumentar significativamente a compreensão dos acontecimentos e pessoas.



Abandonamos quaisquer aspirações e esperanças da existência de sistemas duradouros e equilibrados atualmente.



Os processos produtivos tendem a se tornar tão automáticos como os naturais, não menos destruidores do que os processos naturais vitais.



Permanece intacta, no entanto, própria capacidade de começar, que anima e inspira todas as atividades humanas.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos