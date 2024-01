Publicado em 27/12/2023 às 11:10

Alterado em 27/12/2023 às 11:10

'Se procuramos

com atenção'

Simone Weil





Em linha reta, velocidade de cruzeiro, 11 km de altitude, comandante do avião comercial liga o piloto automático, mas atento ao painel.



Por normas de conduta assumidas de modo acrítico, tendemos a tratar coisas automaticamente no viver cotidiano.



No momento em que encontra alguém, a maioria das pessoas simplesmente fala "tudo bem?", recebendo o mesmo como uma resposta.



Nosso equipamento para o cotidiano, incluindo os hábitos da mente, não está dado, mas é forjado continuamente.



Sem atenção, o mundo permanece no horizonte do indeterminado, enquanto nossa consciência distraída continua numa outra parte.



Ao contrário do que possa parecer e tendemos a acreditar, não estamos de fato acostumados a olhar o mundo real.



No melhor dos casos esforçamo-nos constantemente para ver; cada um de nós não tem outra alternativa, a não ser seguir adiante.



O mundo descoberto pela atenção não faz parte das minhas propriedades, tampouco se encontra sob meu domínio.



Mesmo confrontados com uma realidade complexa e desafiadora, somos capazes de modificar substancialmente o nosso entorno.



"O primeiro passo é tomar a natureza e a cultura não como respostas, mas como perguntas", reafirma Tim Ingold.





Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)