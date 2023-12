...

Publicado em 13/12/2023 às 08:29

Alterado em 13/12/2023 às 08:29

'Desdobramento do

potencial humano'

José Guilherme Merquior





A crescente individualização é um produto necessário de uma sociedade moderna e percorre todas suas atividades.



Desenvolvimento da sociedade e desenvolvimento do indivíduo condicionam-se um ao outro. A interdependência dos indivíduos entre si assume formas complexas e avançadas.



Daí encararmos natureza humana como fenômeno histórico formado por condições e convenções predominantes.



Os homens e mulheres cujas decisões e respectivas ações os historiadores estudam não foram indivíduos isolados, agiram no contexto e sob o estímulo de uma certa sociedade.



Erguer-se além da própria situação social e histórica está condicionada ao reconhecimento do envolvimento nela.



Os diferentes pesquisadores precisam penetrar em formas de comportamento humano nas quais a vontade é ativa, embora atue em um ambiente de incerteza e indeterminação.



Nos dias que correm pressupostos deterministas parecem dominar corações e mentes capturados pela polarização.



Hoje não há qualquer evidência de que as nossas instituições políticas farão qualquer coisa para limitar o estrago; especialmente, com a proximidade de eleições municipais.



As explicações bem podem começar na cultura ou nas estratégias dos partidos políticos, ou na combinação delas.



Na eleição municipal anterior, grande parte da população brasileira manifestou desconfiança a promessas vazias. Desdobramento eleitoral imprevisível neste próximo ano.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)