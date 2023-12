...

Publicado em 06/12/2023 às 10:04

Alterado em 06/12/2023 às 10:04

O maior problema era

falta de conhecimento

Natalia Pasternak (2023)





Atividade tecnológica transforma informações sob forma de esquema de operação em informações sob forma de organização global do empreendimento.



Assim, atividades tecnológicas tendem a se integrar numa vasta rede operatória, a característica mais importante.



Processos de produção defasados produzem atritos sociais, dissipam parte dos recursos da economia, arriscando equilíbrio entre crescimento e declínio.



Envolvidos com benefícios do desenvolvimento tecnológico, esquecemo-nos de compreendê-lo profundamente.



Custos de atividades improdutivas - administração de vasta burocracias, manutenção de tecnologias complexas - comprometem resultados de balanços.



Quanto mais a empresa aumenta em porte e poder, mais ela perde em especificidade, e ganha em generalidade.



Frente à crescente racionalização dos processos, o que dizer das finalidades que a empresa pode fazer valer nos diferentes setores de sua atividade?



Exigência ética nos negócios é um investimento estratégico da empresa, tanto no médio como no longo prazo.



Porém, vivemos ainda numa cultura que nos convida a aceitar realidade centrada em sucesso, poder e controle, conforme a estratégia de marketing.



Determinados objetivos ditados em definitivo por sistemas especializados comandam ação das empresas hoje.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)