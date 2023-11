HILDEGARD ANGEL: A VOZ DE UM BRASIL EM SILÊNCIO

QUANDO O SANGUE NETANYAHU NÃO SE MISTURA COM A ALMA BEN-ARZI

Hildegard Angel

Esta mulher de rosto forte e expressivo é Ruth Ben-Arzi, a sobrinha de Benjamin Netanyahu.

Professora de Ciências Políticas no Providence College, universidade de católicos em Rhode Island e New England, Ruth se juntou ao movimento de judeus dos Estados Unidos pelo cessar fogo na Faixa de Gaza, Democracy Now!

Ruth, obviamente, não é antissemita. Ela é anti-atrocidades, anti-barbárie, anti-desumanização, anti-assassinatos de civis inocentes, anti-massacre de bebês por asfixia, já que os hospitais de Gaza, por falta de energia, não dispõem mais de incubadoras.

Ruth pensa e se posiciona como eu e as 754 mil contas alcançadas por mim, através do compartilhamento de meus queridos e indispensáveis 70.600 seguidores e das 89,3 mil contas com engajamento neste perfil.

Ruth Ben-Arzi, sobrinha do 1º Ministro sionista Netanyahu, deu uma entrevista na sexta-feira, dia 17/11/2023, ao mais tradicional jornal israelense, Haaretz. A posição de Ruth é a mesma da oposição de Israel - um grande país - que perdeu a eleição por 1% apenas.

Ela declarou:

“Eu estou envergonhada, triste e irada.

Envergonhada por ter um tio que não se envergonha.

Não tem vergonha de estar em uma posição de poder e, através dela, promover e encorajar a violência extrema, o racismo doentio, o fanatismo nacionalista e o fascismo explícito.

Estes não são os valores judaicos que eu absorvi e aos quais me sinto conectada.

Israel poderia permanecer um país no qual os judeus pudessem encontrar um lugar seguro e livre, com igualdade e parceria com todos os grupos populacionais dentro das fronteiras de seu Estado.

Eu tenho que acreditar que isto é possível, porque a alternativa, um estado não democrático, baseado nos ditames religiosos (halakha) e na supremacia judaica, vai trazer muito sofrimento e destruição, como tivemos exemplo em Hawara (aldeia palestina atacada por colonos fanáticos israelenses na Cisjordânia Palestina).

Uma política baseada em religião e revanche nos levará a lugares sombrios.

Assim como meus amigos, colegas e pessoas que conheço e respeito, que vivem em Israel e estão lutando por um futuro igualitário e democrático, eu também farei o melhor possível para apoiá-los”.