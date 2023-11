Aviso aos meus leitores

Hoje decidi aguardar o resultado das eleições argentinas, porque o artigo que tenho em mente escrever muito depende delas.



Após os eventos indizíveis que estamos presenciando tanto na Guerra na Ucrânia quanto na guerra entre Israel e o Hamas, as eleições na Argentina serão, sem dúvida, barômetro indispensável para podermos avaliar se os ventos e tempestades a assolar o mundo tanto figurativamente quanto realmente se aprofundarão ou se, como espero, haverá uma maior lucidez política que nos avizinhe de um mundo mais racional.



Poderia, claro, ter feito um artigo refletindo as consequências tanto de uma vitória do candidato Massa quanto de seu antagonista. Mas, ao pensar melhor achei que o artigo ficaria muito no plano das abstrações e, na realidade, abstrações é o de que não mais precisamos.



Tenho convicção de estarmos a viver uma fase particularmente desafiadora para o chamado "Homo Sapiens" porque a confluência de saltos espetaculares na tecnologia moderna - dentre os quais a Inteligência artificial - nos parecem colocar no mesmo patamar de nossos antecessores quando inventaram a imprensa e tornaram o mundo bem mais aberto e consciente de suas limitações. Hoje, os avanços tecnológicos trazem embutidos o fantasma do totalitarismo e ao mesmo tempo sugerem regressões a níveis culturais falsamente mais seguros e reconfortantes, como os amparados em visões religiosas antagônicas e crescentemente bélicas.



Enfim, há do que escrever. O risco é perder a oportunidade e chover no molhado. Ofereço portanto aos leitores este cafezinho hoje com a promessa de uma repasto melhor na terça-feira.



Isto, claro, se meu editor, Gilberto Menezes Côrtes, não achar que estou abusando da programação que ele tão bem conduz. Até terça.



*Embaixador aposentado