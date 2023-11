'Existe um vazio

mais gritante?'

Miklos Vetö





O século de Teresa via o mundo como a realidade tangível de oceanos atravessados, de continentes descobertos.



Em 1515, Ávila era uma cidadezinha com ruas estreitas e tortuosas que sobrevivera como lembrança do passado, monumentos de pedra por toda parte.



Maior parte dos primos de Teresa, como também a maior parte das suas amigas, casadas, havia partido de Ávila.



O encontro de Teresa com escritos de S. Jerônimo foi impressionante. Para surpresa de todos, na manhã seguinte deixou o quarto, já era outra pessoa.



"A gente se sente inteiramente transportada para região bem diferente daquela em que vivemos", escreveu Teresa.



Numa época em que tradições e convenções excluíam mulheres da participação em todas atividades públicas, seu querer conseguia vencer oposições.



Aquela freira que nada possuía como próprio soube abrir caminhos, agregar pessoas, fazer de opositores amigos.



Torturada de dores, e no limite das próprias forças, Teresa continuava a seguir através dos riscos e complicações, multiplicando seus parcos recursos.



Rara habilidade no trato com negócios tinha-lhe mostrado que a vida em Deus somente é possível na humildade.



