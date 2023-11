'Pode anotar o que

vê entre as ruínas'

F. Kafka (1921)





"Vicissitudes da História determinam a maneira como povos vivem e interpretam suas crenças" (A. Maalouf).



Como esquecer acontecimentos ameaçadores da coexistência humana que expõem consequências particulares para indivíduos e coletividades?



O conceito de humanidade é essencialmente político, e cujo alcance e profundidade não conseguimos captar.



Não se pode transferir lembrança de um para memória de outro - do passado para o futuro, de trás para frente, acontecimentos se distribuem.



Acontecimentos como 7 de outubro têm uma qualidade irreversível, será mais difícil voltar a velhos caminhos.



A narrativa seletiva fornece à manipulação da memória coletiva por detentores do poder oportunidade e meios eficazes à estratégia política.



Estabelece fatos, mas também escolhe alguns como mais destacados, significativos, para relacioná-los entre si.



Com extraordinária frequência, a recusa da oposição entre explicação e compreensão impede que se apreenda profundamente "por quê?"



Sem abrir espaço político às respostas prontas, à relação com o passado se acrescenta a relação com o futuro.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)