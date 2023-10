'Uma aposta

no futuro'

"Excepcionalmente tivemos sistema administrativo dedicado a interesses objetivos" (Sergio Buarque de Holanda).



No sistema administrativo, todo conhecimento especializado necessita integrar concepção, execução e avaliação, abrangendo conjunto das políticas de governo.



Debate público tem de ser aberto para que saber dos especialistas não asfixie percepção crítica do conhecimento.



Compartilhamento de conhecimento entre órgãos do governo com diferentes experiências e motivações torna-se caminho crítico para criação de conhecimento.



Estratégias compatíveis com as conjunturas econômica e política faz diminuir riscos reais à tomada de decisões.



Soluções mais inteligentes, diferente do que ocorreu no passado, não procedem de visão ordenadora do mundo, resultam de decisão concertada, responsável.



O saber aclara a decisão; porém, não permite tomá-la. Decisão política precisa examinar interesses em conflito.



Uma questão complexa que as democracias contemporâneas têm de resolver, hoje a relação entre saber e poder realmente carece de premente reavaliação.



Creio mesmo inevitável a reavaliação, como decorrência de avanço do desenvolvimento científico-tecnológico.



Linha divisória entre o que deriva do saber e o que deriva da política não para de se deslocar no País, frente à multiplicação das negociações em curso.





