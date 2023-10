Como a Lava Jato se articulava com a Globo

No dia 25 de agosto de 2015, a Lava Jato divulgou ilegalmente os grampos da conversa de Dilma Rousseff com Lula. Naquele mesmo dia, os procuradores conversaram sobre um acordo com a Globo, para divulgar as tais 10 Medidas contra a corrupção.

Aqui um diálogo com um certo Daniel do Pará, onde combinam como agir. Depois, combinando como tentariam influir na série, para que o mérito da Lava Jato não ficasse só com a Polícia Federal.

Em ambos os casos, a ligação central era o jornalista Vladimir Neto.

25.08.2015

17:26:30 Oi Deltan! Aqui é Daniel do Pará! Vc viu minha mensagem no grupo sobre o contato com a Globo? Precisaria do seu ok para avançarmos …

22:37:40 Deltan Respondi lá, shou!! Sensacional!!!! Bora!! Já tnha pedido pro Vladimir Neto e ele disse que apresentou um projeto ao JN

22:37:44 Deltan Se vier ordem de cima, ele manda ver

22:37:56 Deltan Ele está em férias agora mas já falei com ele depois da sua msg e ele é empolgado

23:02:20 Maravilha!! O diretor fez contato hoje e pediu para trabalharmos com tempo essa série até para não parecer que a campanha é da globo … Mas disse que já podemos fazer um levantamento de informações para passar a eles … Vou mandar no Grupo da SCI tudo bem!?

23:13:00 Deltan Claro, shou Daniel!!! Minha sugestão pro Vladimir Neto foi fazer no esquema “problema – soluçaõ”

23:13:20 Maravilha!!!

23:13:24 Deltan Apresentar cada problema que a medida soluciona e como ela o soluciona

23:13:32 Muito bacana!!

23:13:36 Deltan Vc quer falar com ele também?

23:13:48 Deltan Já dei várias sugestões pra ele

23:13:52 Deltan Mas será bom se Vc faalar tbém

23:14:16 Excelente!! Toh postando no grupo da SCI para surgirem várias ideias !!

23:15:00 Deltan Excelente.

23:15:20 Deltan Vladimir Neto é o da globo, só pra ter certeza de que me fiz entender rs… mas a ideia da SCI de qq modo é excelente

23:15:48 Rsrsrsrs li Vladimir Aras rsrsrs

23:16:00 É o fim da noite … Rsrs

23:17:36 Deltan kkkk posso te passar o contato do Vladimir Neto?

23:17:48 Pode!!

23:18:12 Deltan

23:18:44 Vamos fazer o material com os colegas da SCI e encaminhamos para análise deles …

23:19:36 A ideia é fazer com calma para não ficar muito perto da matéria do fantástico …

23:15:00 Deltan Shou.

23:15:08 Deltan (dois emojis de 'papo-firme' - polegar da mão levantado)

05.07.2016

14:57:41 Deltan, boa tarde

14:59:24 Notícia no Estado de Minas hoje. Há efetivo contato da FT LJ com o produtor, Marcelo Antunez, do filme ? E com o Padilha, da serie ?

15:00:38 Caso deseje, podemos fazê-lo via diretoria cultural da ANPR para tentar reverter esse nome do filme ou essa ideia que o Padilha pretende desenvolver com foco na PF. Será muito ruim para a imagem do MPF.

15:13:10 Deltan vocês estão conversando com o José Padilha sobre o seriado que ele está produzindo sobre a Lajavato?

15:13:10 Deltan As roteiristas fizeram uma visita com Vladimir Neto de umas 3-4 horas

15:13:10 Deltan deu para eles conhecerem bem o trabalho que vocês estão fazendo, lá?

15:13:10 Deltan Eles se baseram no livro do Vladimir Neto, que conhece bem nosso trabalho. Foram pegar cenas e aspectos adicionais.

15:13:10 Deltan A primeira temporada acaba em nov de 2014

15:13:10 Deltan Precisamos lembrar que até a deflagração da operação, não existia MP no caso

15:13:10 Deltan Então na primeira temporada, sem dúvidas, o papel do MP estará escanteado

15:13:10 Deltan Teremos alguma visibilidade na parte da colaboração do PRC e AY, mas como é série eles certamente focarão na parte operacional… Sendo franco e realista rs, acho impossível que o foco não seja a PF… mas de qq modo perguntei agora ao Vladimir Neto sobre isso, dizendo que fui demandado, na linha de que haja um reconhecimento ao papel do MP… mas o ideal é que a ANPR ou outro fizesse isso, porque a gente pedindo parece disputa de vaidade

15:13:10 Deltan Vi a nota, a Zani me mandou agora

15:13:10 Deltan O filme PF-A lei é para todos NÃO é a série do Padilha… é outra coisa

15:13:10 Deltan E o foco do filme será a PF, que autorizou o uso das dependências para filmagem etc

15:13:39 Deltan Oi Zani, encaminhei acima as msgs trocadas com Helio para aproveitar o que já disse a ele

15:13:50 Deltan Se puder atuar pela ANPR, creio que seria o ideal

15:14:34 Falarei internamente então. Bom findi

15:14:35 Deltan O pessoal do filme deu um pulo lá tb, mas deixam claro no resumo do roteiro e material de publicidade que o foco é na PF… De todo modo, MP aparecerá tb

15:14:46 Deltan Valeu Zani querida. Bom findi a Vc tb

15:16:44 Deltan O ideal quanto à série seria Vc marcar uma reunião com a roteirista Elena ou Helena

15:16:52 Deltan Vladimir Neto sabe quem é e pode passar contatos

15:17:01 Deltan Veja a mensagem que mandei a ele, pedindo que mantenha entre nós

15:17:07 Deltan Vladimir, fui demandado por colegas de fora da FT em relação à nota abaixo, que dá a entender que a série não transparecera com justiça o papel do MP:

15:17:18 Deltan Vc sabe se esse será mesmo o tom?

15:17:18 Deltan Desculpe perguntar, mas a questão surgiu porque, do tripé da investigação, dois dos três pilares, da colaboração e da cooperação internacional, foram cuidados neste caso quase exclusivamente pelo MP… (todas as colaborações é mais de 95% das cooperações internacionais). Além disso, a estratégia do caso é bem preponderantemente traçada no MP. Não frisamos isso publicamente porque não seria construtivo e pq a PF é super parceira, tem um papel também indispensável e tem atuado de modo dedicado, isento, técnico e com qualidade. Precisamos agregar e não gerar rixas ou disputas por vaidades. Além disso, os DPFs do caso são ótimos. O ponto é que este foi o primeiro caso em que o MP se deu a conhecer para a sociedade, como fruto da atuação ampla, estratégica (na investigação e na comunicação social), investigativa e processual. Sei que a parte operacional tem um apelo, mas pelo prisma institucional e de relacionamento com a sociedade, ficamos receosos de ter na série um retrocesso. Evidentemente, existe liberdade criativa que pode estar em tensão com a fidedignidade, e sei que terão cuidado para não desfigurar o caso ou distorcer a realidade, mas coloco isso, com a liberdade que temos e sabendo que Vcs são os donos da liberdade criativa, para Vcs avaliarem nesse contexto.

15:18:50 Deltan Como disse um dos colegas que me demandou, “até o MPF assumir seu papel no caso, a LJ era apenas mais uma operação da PF”. Não quero ficar puxando sardinha pro nosso lado, pois a atuação de PF, MPF, RF e JF foi indispensável. São diferentes condições necessárias para o sucesso do caso que se somaram

15:21:39 Ok, faremos contato

15:21:44 Coloco você a par