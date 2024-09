Em meio a crise ambiental, Lula anuncia criação de Autoridade Climática

Proposta foi lançada por Marina Silva em 2022

Publicado em 11/09/2024 às 08:55

Alterado em 11/09/2024 às 09:38

Lula visita área atingida por seca no Amazonas Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), a criação da Autoridade Climática, em meio à seca e à onda de queimadas que atingem várias regiões do Brasil.

"Vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articule a implementação das ações do governo federal", afirmou o petista durante encontro com prefeitos amazonenses em Manaus, após visita a locais afetados pela estiagem no estado.

O objetivo, segundo Lula, é "estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas públicas a partir de um plano de enfrentamento aos riscos climáticos extremos".



A proposta de criar a Autoridade Climática, lançada por Marina Silva durante a campanha eleitoral de 2022, é inspirada em um organismo semelhante criado nos Estados Unidos, que foi comandado pelo ex-secretário de Estado John Kerry.



"A gente pensava que só pegava fogo no Pantanal, na Catinga, na Amazônia. Não, pegou fogo em 45 cidades no mesmo dia em São Paulo, e esse fogo é criminoso, é gente que está colocando fogo para destruir este país", acusou Lula. (com Ansa)