De olho nas formigas: ICMBio convida sociedade a ajudar na coleta de dados sobre espécies

Órgão ambiental abre consulta pública para avaliar risco de extinção de formigas, pessoas podem enviar contribuições como registros e fotos até o dia 8 de setembro

Publicado em 31/08/2024 às 11:12

Consulta pública irá apoiar avaliação do risco de extinção de formigas no Brasil Foto: Rodrigo Feitosa/ICMBio/Reprodução

Por Duda Menegassi - Presentes em todas as regiões e biomas do Brasil, as formigas, de modo geral, fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Em todo o país existem cerca de 2 mil espécies conhecidas, algumas delas ameaçadas pela perda ou degradação do seu habitat. Para atualizar a avaliação do risco de extinção deste grupo de insetos, o ICMBio abriu uma consulta pública, onde convida tanto membros da comunidade científica quanto a sociedade civil a contribuir com registros, fotos e dados biológicos de diferentes espécies de formigas. As contribuições podem ser feitas online até o dia 8 de setembro.

O processo de avaliação, com foco em 127 espécies de formigas, é coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação em Biodiversidade e Restauração Ecológica (CBC/ICMBio). Para participar, é preciso entrar e cadastrar-se no módulo de consulta do Sistema de Avaliação do Estado de Conservação da Biodiversidade – SALVE. Após o período de coleta de dados, especialistas irão realizar uma oficina, para consolidar a avaliação do risco de extinção de cada uma das espécies.

A avaliação inclui espécies como a Fulakora cleae, formiga cuja ocorrência até hoje é conhecida numa única localidade, um fragmento de mata em Itororó, no centro-sul da Bahia. Com um único registro em 2002, a espécie é classificada como Criticamente Em Perigo de extinção, o grau mais alto de ameaça.