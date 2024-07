Comissão Europeia doará 20 milhões de euros ao Fundo Amazônia

...

Publicado em 23/07/2024 às 06:02

Alterado em 23/07/2024 às 09:54

Novos recursos foram anunciados na abertura do Fórum Brasil-UE Foto: Ansa/AFP

Comissão Europeia se comprometeu nesta segunda-feira (22) a fazer uma doação de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) ao Fundo Amazônia.

Esta é a primeira contribuição ao instrumento gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desde que Aloizio Mercadante assumiu a liderança.

O anúncio foi feito pela comissária da União Europeia para Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, em uma cerimônia de assinatura de uma carta de intenções para aprofundar parcerias em apoio ao desenvolvimento sustentável e aos investimentos no Brasil.



O evento aconteceu no Rio de Janeiro, à margem das reuniões preparatórias do G20, que serão no estado.



"Representa uma forte declaração de solidariedade e uma abordagem unificada para enfrentar os desafios ambientais da Amazônia", disse a finlandesa.



A comissária acrescentou que o anúncio da doação é apenas um exemplo da parceria entre as regiões.

"Há um ano, na Cúpula UE-Celac, a União Europeia e os parceiros regionais chegaram a acordo sobre uma agenda, que inclui mais de 130 projetos na América Latina e no Caribe", acrescentou Urpilainen, mencionando que eles podem chegar em sua totalidade a 45 bilhões de euros.



"Também temos vários projetos em andamento aqui no Brasil. Acredito que o país pode atrair investimentos em setores como energia renovável, hidrogênio verde, água, mobilidade elétrica, conectividade digital e telecomunicações. Há negociações de cooperação em matérias-primas críticas", concluiu. (com Ansa)