A mais nova jaboticaba brasileira

Publicado em 12/06/2024 às 13:29

Árvore em cultivo, com os galhos podados. Por isso a copa não está compacta, e com os galhos tocando o solo Foto: divulgação

O pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Marco Túlio de Lacerda, e colaboradores descobriram que uma jaboticaba nativa do norte de Minas Gerais é uma nova espécie para a ciência. Trata-se da Guapurium caipirinha, descrita em artigo publicado no periódico Phytotaxa em 7 de junho de 2024.



Por seu fruto muito doce, essa jabuticaba é bem conhecida pelos habitantes dos municípios do Vale do Rio Doce (MG), como Belo Oriente, Ipatinga e Santana do Paraíso, que mantêm a planta em seus quintais e no campo, mesmo em áreas desmatadas.



O livro de frutas do pesquisador Marco Túlio de Lacerda (em 2015) já tratava da espécie, agora reconhecida, como jaboticaba de bonsai Foto: divulgação

Ela também é utilizada por cultivadores de frutas raras e, devido ao pequeno tamanho de suas folhas, por praticantes da arte do Bonsai. A hipótese de que se tratava de uma espécie ainda não descrita foi levantada por Harri Lorenzi (Jardim Botânico Plantarum) e colaboradores em 2015, mas só agora foi confirmada.O pesquisador João Marcelo de Alvarenga Braga (JBRJ), primeiro autor do artigo, explica que o nome "caipirinha" não tem qualquer relação com a famosa bebida brasileira: "Caipirinha já era a denominação dada à planta pelos habitantes locais, por ser pequena e genuinamente 'caipira', nativa da região". Ela difere das jabuticabas comumente comercializadas, principalmente, por ter sua flor dividida em cinco pétalas, pela doçura do fruto e por seu pequeno porte.