Dia Mundial da Água: CBH Baía de Guanabara investirá R$ 40,5 milhões em projetos e ações ambientais durante 2024

Como forma de mitigar os efeitos da crise climática, na pauta estão projetos de educação ambiental, saneamento, comunicação, plano de manejo para Unidades de Conservação (UCs), auxílio à pesquisa e monitoramento

Publicado em 22/03/2024 às 07:58

Alterado em 22/03/2024 às 07:58

Criado pela ONU, em 1992, o Dia Mundial da Água é celebrado neste 22 de março, com o objetivo de debater e conscientizar o público para questões essenciais que envolvem os recursos hídricos no planeta. Este ano, um dos motes da campanha no Brasil é a questão climática - a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) escolheu como tema para a Jornada da Água 2024 o slogan “A Água nos Une, o Clima nos Move”.

Para a diretora-presidente do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá (CBH Baía de Guanabara), Adriana Bocaiuva, debates e ações relacionadas às mudanças climáticas ganham destaque devido aos seus efeitos, que já são sentidos na população.

“Os efeitos da crise climática são uma realidade desafiadora para as diferentes políticas públicas correlacionadas à gestão hídrica. A pesquisa ‘Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil’, realizada pela ANA, prevê uma perda de 40% de disponibilidade de água no Brasil até 2040, além de alertar sobre a intensificação de eventos climáticos extremos e sobre a redução de disponibilidade hídrica na região Sudeste. O estudo aponta para o fato de essas projeções serem mais contundentes para regiões populosas, como a Região Hidrográfica V (RH-V), que concentra cerca de 11 milhões de habitantes e 70% do PIB fluminense em seus 17 municípios.”, afirma Adriana.

Tendo em vista a preservação da quantidade e qualidade dos recursos hídricos frente aos efeitos das mudanças climáticas na região, o CBH Baía de Guanabara irá realizar importantes investimentos ao longo do território da bacia em 2024. Ao todo, serão investidos mais de R$ 40 milhões para ações e projetos. Uma das ações mais recentes do Comitê é a abertura de edital para instituições participarem da elaboração do Plano de Educação Ambiental, com investimentos na ordem de R$ 1,7 milhões.

Outras ações que receberão investimentos são saneamento, comunicação, plano de manejo para Unidades de Conservação (UCs), auxílio à pesquisa e monitoramento.

O Comitê

O?Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá (CBH Baía de Guanabara) promove a gestão dos recursos hídricos na Região Hidrográfica V (RH-V), que abrange 17 municípios que circundam a Baía de Guanabara, de forma democrática e participativa, entre representantes do Poder Público, dos Usuários – instituições que promovem atividades que fazem uso da água – e da Sociedade Civil.