Alemanha e Brasil lançam acordo ambiental de 25 mihões de euros

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, apresentaram nesta sexta-feira (8) um acordo de 25 milhões de euros (R$ 134 mi) para restauração florestal e manejo sustentável na zona de transição da Amazônia e do Cerrado.

O anúncio foi feito no âmbito da Conferência do Clima da ONU (COP28), em Dubai.

O aporte faz parte do pacote de 101,8 milhões de euros (R$ 540 mi) para projetos ambientais no Brasil anunciado na segunda-feira (4), em visita oficial do presidente Lula e da ministra Marina a Berlim.

As ações deverão ajudar o Brasil a cumprir o compromisso assumido no Acordo de Paris de restaurar 12 milhões de hectares até 2030.

A ministra destacou que o Cerrado atua como repositório de águas distribuídas para bacias hidrográficas no país: "Temos mais de 400 mil hectares em margens de rios e ao redor de nascentes no Cerrado, que levam água para a Bacia Amazônica.

"Este programa que lançamos apoiará as cadeias de produção necessárias para a restauração florestal, gerando emprego e renda na área rural e permitindo que a restauração possa ser feita em escala maior", afirmou. (com Ansa)