Moraes manda defesa de Bolsonaro comprovar convite para posse de Trump

Publicado em 11/01/2025 às 13:12

Alterado em 11/01/2025 às 19:17

Por Ricardo Brito - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste sábado que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresente documento oficial comprovando que ele foi convidado para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, no dia 20 de janeiro.

Em sua decisão, Moraes argumentou que o convite apresentado pela defesa de Bolsonaro no pedido de liberação de seu passaporte para que possa comparecer à posse de Trump foi um email enviado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de um endereço não identificado e sem qualquer horário ou programação do evento.

"Determino que a defesa de Jair Messias Bolsonaro apresente documento oficial..., que efetivamente comprove o convite descrito em sua petição. Após a necessária complementação, abra-se vista imediata à Procuradoria Geral da República para manifestação", escreveu Moraes na decisão.

Bolsonaro teve seu passaporte retido por decisão de Moraes para que não deixe o país em meio às investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado. O ministro é o responsável por várias apurações contra o ex-presidente na corte.