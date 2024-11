Ana Tereza Basilio é eleita presidente da OAB-RJ para triênio 2025-2027

...

Publicado em 25/11/2024 às 21:00

Alterado em 25/11/2024 às 22:35

Por Sergio Rodas - Ana Tereza Basilio foi eleita nesta segunda-feira (25) presidente da seccional fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) para o triênio 2025-2027. Ela recebeu 52,97% dos votos e derrotou Marcello Oliveira, que foi o escolhido de 35,23% dos advogados do Rio. Os votos brancos e nulos somaram 11,8%.

Ana Tereza é vice-presidente da OAB-RJ desde 2019, nos dois mandatos de Luciano Bandeira. Bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduada em Direito Norte-Americano pela Universidade de Wisconsin, ela é sócia do escritório Basilio Advogados.

A nova presidente da OAB-RJ foi desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro entre 2010 e 2015. É professora do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral e Arbitragem da Fundação Getulio Vargas do Rio.

A vice em sua chapa é Sylvia Drumond. Ela ficou em segundo lugar na eleição para presidente da OAB-RJ em 2021 e ensaiou se candidatar novamente neste ano, mas uniu forças com Ana Tereza para criar uma chapa feminina.

Em entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico, Ana Tereza Basílio disse que, em sua gestão, quer melhorar a qualificação dos profissionais e elevar o padrão da advocacia do Rio de Janeiro.

Segundo ela, o objetivo é criar pós-graduações gratuitas, principalmente no interior do estado, e oferecer mestrado profissional pela Escola Superior da Advocacia (ESA). Entre suas propostas, ela pretende ampliar a mentoria jurídica de jovens advogados e implementar a advocacia dativa em municípios do estado do Rio.