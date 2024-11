Moraes diz que ataque não foi 'ato isolado', e rechaça anistia a bolsonaristas golpistas

...

Publicado em 14/11/2024 às 11:54

Alterado em 14/11/2024 às 12:35

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ligou as explosões da última quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes, em Brasília, aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram e depredaram sedes das instituições na capital, e rechaçou a hipótese de anistia para pessoas acusadas de atentar contra a democracia.

"O que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto que se iniciou lá atrás, quando o famoso gabinete do ódio começou a destilar discurso de ódio contra as instituições e a autonomia do Judiciário", disse Moraes durante uma cerimônia em Brasília.

O gabinete do ódio era um grupo de assessores que cuidavam das redes sociais de Jair Bolsonaro durante seu mandato como presidente, liderados pelo vereador Carlos Bolsonaro, segundo filho do ex-mandatário.

"Isso foi se avolumando sob o falso manto da criminosa utilização da liberdade de expressão, resultando no 8 de janeiro", declarou o ministro.



Segundo Moraes, uma eventual anistia a envolvidos em atos golpistas geraria apenas "mais agressividade, assim como ontem".



"Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Pessoas acham que podem vir até Brasília e tentar explodir o STF porque foram instigadas por pessoas, muitas delas com altos cargos", acrescentou.



Bolsonaro tenta articular no Congresso Nacional um projeto de anistia para envolvidos no 8 de janeiro, uma vez que é investigado por suspeita de ter incitado a insurreição. "Precisamos ficar unidos na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia", salientou o ministro do STF. (com Ansa)