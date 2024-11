Justiça condena Lessa e Queiroz pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes

Assassinos, além de décadas na prisão, terão de pagar indenizações vultosas a familiares de Marielle e Anderson

Publicado em 31/10/2024 às 18:20

Alterado em 31/10/2024 às 20:34

A vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro Foto: Dayane Pires/ Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Por Henrique Rodrigues - O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou há poucos minutos os assassinos da vereadora Marielle Franco, morta a tiros de submetralhadora em março de 2018, e de seu motorista, Anderson Franco, também vitimado no atentado. Ronnie Lessa, o autor dos disparos, foi sentenciado a 78 anos e 9 meses de prisão, enquanto Élcio de Queiroz, que conduzia o veículo que emboscou a parlamentar, recebeu uma pena de 59 anos e 8 meses. Os dois condenados são ex-PMs.

Ronnie e Élcio foram considerados culpados pelos crimes de duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, a assessora de Marielle que sobreviveu ao ataque, e receptação do veículo Cobalt prata, utilizado no crime.

Na plateia do tribunal, familiares da vereadora e do motorista foram tomados pela emoção. Em meio a choro, Marinete e Antônio, pais de Marielle, e a filha dela, Luyara, se abraçaram juntamente com a viúvas Mônica Benício, ex-companheira da parlamentar, e Ágatha Reis, esposa de Anderson.

Apesar de as penas terem sido elevadas, por conta do acordo de delação assinado pelos dois réus, que entregaram os mandantes do crime, eles devem ficar presos bem menos tempo. Ronnie Lessa ficará na cadeia por um período máximo de 18 anos, enquanto Élcio de Queiroz permanecerá no regime fechado por no máximo 12 anos.