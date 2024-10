Caso dos desembargadores 'do agro' vendilhões de sentenças choca o país

Presidente do TJ do Mato Grosso do Sul e quatro desembargadores são afastados por suspeita de corrupção

Publicado em 24/10/2024 às 18:02

Alterado em 24/10/2024 às 20:03

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (24) 44 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça contra os suspeitos de operar um esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O grupo alvo dos mandados inclui cinco desembargadores.

Conforme reportado pelo portal G1, estão entre os investigados o atual presidente do TJ-MS e os desembargadores recém-eleitos presidente e vice do tribunal para o próximo biênio.

Eles ficarão afastados por 180 dias e terão de usar tornozeleira eletrônica, por ordem do ministro Francisco Falcão, do STJ. Os desembargadores ainda estão proibidos de acessar as dependências dos órgãos públicos e de se comunicar com os outros investigados.

Em nota divulgada, o TJ-MS afirmou que as medidas não afetam os demais membros da corte e os serviços por ela prestados. “Os investigados terão certamente todo o direito de defesa e os fatos ainda estão sob investigação, não havendo, por enquanto, qualquer juízo de culpa definitivo.”

Advogados e servidores alvos



Também são alvos da operação o conselheiro e atual corregedor-geral do Tribunal de Contas sul-mato-grossense e um familiar dele, servidor do TJ-MS. A Polícia Federal ainda investiga a participação de outros servidores públicos de grande influência no esquema, que seriam filhos de autoridades e advogados.

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no estado divulgou nota afirmando que acompanha as diligências por meio de sua Comissão de Defesa e Assistência.

Segundo a PF, são investigados os possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. As decisões compradas envolveriam, entre outros litígios, a disputa pela posse de terras.

Os mandados de busca e apreensão são também cumpridos em Brasília, São Paulo e Cuiabá. A ação tem o apoio da Receita Federal.

Os desembargadores e seus filhos investigados

Rodrigo Gonçalves Pimentel e Renata Gonçalves Pimentel, filhos do desembargador Sideni Soncini Pimentel;



Fabio Castro Leandro, filho do desembargador Paschoal Carmello Leandro;



Marcus Vinicius Machado Abreu da Silva e Ana Carolina Machado Abreu da Silva, filhos do desembargador Vladimir Abreu;



Camila Cavalcante Bastos, filha do desembargador Alexandre Aguiar Bastos;



Divoncir Schreiner Maran Júnior, Vanio Cesar Bonadiman Maran, Rafael Fernando Ghelen Maran e Maria Fernanda Ghelen Maran, filhos do desembargador Divoncir Schreiner;



Diogo Ferreira Rodrigues, filho do desembargador Marcos José de Brito Rodrigues.

Informe JB:

'O triste é constatar que a punição para uma escumalha desse naipe é aposentadoria precoce com todos os vencimentos.'