Starlink recua e afirma que bloqueará acesso ao X no Brasil

Publicado em 03/09/2024 às 18:01

Alterado em 04/09/2024 às 09:31

A empresa Starlink, de propriedade do bilionário Elon Musk, recuou e disse nesta terça-feira (3) que vai bloquear o acesso ao X no Brasil.

A decisão veio pouco tempo depois de a própria Starlink ter dito que não iria cumprir a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de suspender a rede social no país.

"Seguindo a ordem da semana passada de Alexandre de Moraes, que congelou as finanças da Starlink e nos impediu de realizar transações financeiras no Brasil, estamos respeitando a ordem de bloqueio de acesso ao X no país sul-americano", afirmou a Starlink.



A companhia teve suas contas bloqueadas por Moraes para o pagamento de multas impostas ao X por desrespeitar decisões da Justiça, uma vez que a rede social não tem mais representação no país.



Na última quinta-feira (29), o magistrado deu cinco dias para todas as operadoras de internet que atuam em território brasileiro bloquearem a plataforma.



A Starlink, conhecida por fornecer internet por satélite, possui cerca de 225 mil clientes no Brasil, a maioria na região amazônica. (com Ansa)