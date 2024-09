STF cria conta oficial no Bluesky após bloqueio do X

Medida é reação ao surgimento de contas falsas na plataforma

Publicado em 03/09/2024 às 09:39

Alterado em 03/09/2024 às 09:39

O Supremo Tribunal Federal (STF) criou um perfil oficial na rede social Bluesky, após a suspensão do X (antigo Twitter), propriedade do magnata Elon Musk, que está fora do ar desde a meia-noite de sábado (31).

A decisão de aderir ao Bluesky chega após a detecção de vários perfis falsos usando o nome do STF e de ministros da Corte, incluindo Alexandre de Moraes, relator do caso envolvendo o X.

A criação de contas fictícias gerou preocupação entre os ministros do STF, que temem que tais perfis possam confundir os usuários e facilitar a disseminação de fake news.



De acordo com o STF, nenhum ministro se cadastrou oficialmente no Bluesky até o momento. A rede social relatou a chegada de mais de 2 milhões de novos usuários no Brasil após o bloqueio do X. (com Ansa)