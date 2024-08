Moraes intima Musk a indicar representante legal do 'X' no Brasil em 24h sob pena de suspensão da rede

...

Publicado em 28/08/2024 às 20:37

Alterado em 28/08/2024 às 21:57

Lavínia Kaucz - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou o dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, a indicar um representante legal da plataforma no Brasil em até 24 horas, sob pena de suspensão da rede social em todo o país. O mandado de intimação foi enviado pelo X, por meio da conta oficial do Supremo.

Moraes é relator de inquérito aberto em abril, de ofício, para apurar suposto cometimento dos crimes de obstrução à Justiça e incitação ao crime por parte do dono do X. Neste mês, Musk anunciou o encerramento do escritório no Brasil, alegando “exigências de censura” por parte do ministro do Supremo.