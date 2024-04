Alexandre de Moraes diz que justiça eleitoral defenderá eleitor contra manipulação das redes sociais

...

Publicado em 20/04/2024 às 07:45

Alterado em 20/04/2024 às 07:45

Gabriel Vasconcelos - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, subiu o tom há pouco contra o que chamou de “irresponsáveis mercantilistas das redes sociais” que se unem a políticos extremistas no Brasil.

Em discurso no lançamento do projeto do Museu da Democracia, no Rio de Janeiro, Moraes não citou o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, mas usou a parte final de sua fala para responder indiretamente às suas provocações em uma espécie de aviso, também endereçado ao grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Moraes citou “políticos autoritários e extremistas”, que se unem por conveniência ao poder econômico das redes sociais. A fala vem na antevéspera do ato convocado por Bolsonaro para domingo, na orla da praia de Copacabana, também no Rio.

“O Museu da Democracia vai combater abuso de poder político e poder econômico que reiteradas vezes querem ameaçar a democracia brasileira. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista que volta a atacar a soberania do Brasil e a Justiça Eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais com políticos brasileiros extremistas”, disse Moraes.

“A Justiça Eleitoral continuará a defender a vontade do eleitor contra a manipulação do poder encômio das redes sociais, algumas que só pretendem o lucro e exploração sem qualquer responsabilidade”, continuou

O ministro terminou o discurso dizendo que o judiciário brasileiro e sua fileira eleitoral estão “acostumados” a combater “mercantilistas estrangeiros que tratam o Brasil como colônia” e “políticos extremistas” que “preferem se subjugar a interesses internacionais do que defender o desenvolvimento do Brasil”.

Moraes, que veio ao Rio na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, discursou ao lado do governador do Rio, Claudio Castro (PL), correligionário e aliado de primeira hora de Bolsonaro, do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e do ministro do Superior Tribunal de Justiça e corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão. Também estavam presentes uma dezena de desembargadores e políticos locais.

O museu, que será concebido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ficará sediado no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, no centro do Rio, para contar a história das eleições livres e relembrar traumas da vida republicana, como as ditaduras Vargas e Civil-Militar, além da presumida tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2024.