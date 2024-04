Após empate, julgamento da cassação do senador Sergio Moro volta a ser suspenso no Paraná

...

Publicado em 03/04/2024 às 19:51

Alterado em 03/04/2024 às 19:55

O segundo dia de julgamento de duas ações que pedem a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, voltou a ser suspenso nesta quarta-feira (3) após um novo pedido de vista. O desembargador José Rodrigo Sade votou pela perda do mandato e a inelegibilidade de Moro por conta das acusações de abuso de poder econômico nas eleições de 2022.

Na última segunda (1º), o relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, foi contrário à condenação do senador. Com isso, o julgamento segue empatado.

Ainda faltam os votos de quatro desembargadores: Julio Jacob Junior, Claudia Cristina Cristofani, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Anderson Ricardo Fogaça. No voto desta quarta, José Rodrigo Sade ressaltou o uso sem limites das redes sociais de Moro na pré-campanha, quando era cotado para disputar a Presidência da República pelo Podemos.



"Para mim, não parece possível simplesmente apagar os caminhos que o pré-candidato percorreu quando ainda estava pré-candidato presidencial. Não se apaga o passado. Tentando participar de três eleições diferentes, desequilibrou, Sergio Moro, a seu favor, a última: a de senador pelo Paraná", disse o desembargador Sade.

A ACUSAÇÃO

Moro está sendo acusado de abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022, quando foi eleito com 1,9 milhão de votos. As ações contra ele possuem similaridade no teor e serão julgadas em conjunto pela Corte.

Independentemente da decisão no tribunal paranaense, processo poderá ser alvo de recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (com Sputnik Brasil)