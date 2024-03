STF torna pública ata de audiência na qual Mauro Cid confirma integralmente termos da delação premiada

Ministro Alexandre de Moraes entendeu que era necessário afastar qualquer dúvida sobre a legalidade, espontaneidade e voluntariedade da colaboração

Publicado em 25/03/2024 às 08:10

Alterado em 25/03/2024 às 08:10

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou pública na noite desta sexta-feira (22) a ata de audiência de Mauro Cid, na qual o colaborador confirmou integralmente os termos de sua delação premiada.

“Diante da necessidade de afastar qualquer dúvida sobre a legalidade, espontaneidade e voluntariedade da colaboração de Mauro César Barbosa Cid, que confirmou integralmente os termos anteriores de suas declarações, torno pública a ata de audiência realizada para a oitiva do colaborador, no dia 22/3/2024, às 13h, na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, com a presença da Procuradoria-Geral da República e dos defensores”, afirmou o ministro em decisão. (com Ascom STF)

CLIQUE AQUI PARA LER A ATA