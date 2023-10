Advogado diz que Itália não viu crime contra Alexandre de Moraes

O advogado da defesa dos suspeitos de agressão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália, divulgou nesta segunda-feira (30) um documento da polícia italiana em que a corporação diz não ver crime no episódio.

As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

Ralph Tórtima Filho, que representa Roberto Mantovani Filho, Andréa Mantovani e Alex Zanatta, enviou um ofício à Procuradoria da República que foi anexado ao processo.

"Não identificando nos fatos ocorridos crimes que pudessem ser processados [...], o resultado da averiguação feita mediante a observação das filmagens foi enviada à autoridade judiciária [...] como um fato que não constitui crime", diz o texto da polícia italiana.

Assinado pelo comissário Fernando Speziali, o texto diz que houve apenas um contato físico notável entre Mantovani Filho e o filho do ministro, quando Alexandre teria agitado o braço e tocado levemente a nuca de Roberto, que fez o mesmo e impactou levemente os óculos de Alexandre. (com Ansa)