A Câmara é um ninho de escorpiões

...

Publicado em 08/07/2025 às 14:11

Alterado em 08/07/2025 às 14:16

Noticia o site do “Correio Braziliense”, que nessa segunda-feira (7), “um escorpião foi filmado no subsolo do Anexo IV da Câmara dos Deputados, em área próxima à entrada de acesso ao plenário”. O caso gerou preocupação entre servidores e visitantes que circulam pela região diariamente.



A proliferação de escorpiões em locais da capital federal, animais peçonhentos cuja picada pode causar até a morte, tem muito a ver com a ocupação do cerrado do Planalto Central pelas lavouras do agronegócio, que vão expulsando essa classe de aracnídeos de seu ambiente natural.



Perigo real amarelo

Em vários lugares do país está havendo o mesmo problema. No ano passado, Búzios, paraíso turístico da Região dos Lagos (RJ), teve áreas do Centro e das praias da Ferradura e de João Fernandes invadidas pelo escorpião amarelo.



Há empresas especializadas no combate a escorpiões, aranhas, carrapatos e baratas, que se escondem em locais escuros. Mas é possível exterminá-los.



Baratas e escorpiões

Desde a votação do Projeto de Decreto Legislativo, que derrubou, por 383 votos, o aumento das alíquotas do IOF, na quarta-feira, 25 de junho, a impressão geral era de que a Câmara estava era “entregue às baratas”.



É que imediatamente os trabalhos cessaram, pois os deputados que ainda estavam em Brasília debandaram para as festas juninas em seus redutos eleitorais nos estados, onde já estava a maioria que votou contra o governo pelo telefone depois de pular a fogueira de São João e tomar quentão.



Questão de natureza

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), um homem de fino trato, fez questão de posar bebendo na garrafa. Mas era um litro de um legítimo scotch “Chivas Regal”.



E a gazeta se estendeu pela semana passada, quando houve uma debandada geral para o “Gilmarpalooza”, em Lisboa.



Depois do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anular o aumento do IOF e o PDL da Câmara referendado pelo Senado, e marcar audiência de conciliação entre os três Poderes dia 15, em Brasília, os trabalhos estão sendo feitos para sanitizar o ambiente da Câmara dos Deputados.



Como a natureza do escorpião – segundo a fábula do trato com o sapo – é a traição, pode-se deduzir que as firmas de dedetização vão ter de triplicar o trabalho. Talvez seja preciso ampliar a varredura no recesso de 18 de julho até 1º de agosto.



Onde se escondem?

Velha raposa que acompanha a política brasileira há várias legislaturas acredita ser possível capturar o maior número de escorpiões exercendo o seu “metier” numa ação surpresa no Plenário. Mas hoje, a maioria vota de fora, via celular.



Especialista no combate ao aracnídeo, do Instituto Vital Brazil, sugere que os técnicos vasculhem os esconderijos. Ou seja, os gabinetes e locais onde se refugiam entre uma sessão e outra, como o cafezinho.



A disputa pelos Correios

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, pediu demissão na sexta-feira, 4 de julho. Mesmo com a empresa em crise por sucessivos prejuízos depois que o “imposto das blusinhas”, institucionalizado há um ano, tirou uma de suas maiores fontes de receitas - a entrega de produtos chineses nos quatro cantos do país. A briga pelo cargo é grande.



Quem vai dar o ok será presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre.



Até surgirem ruídos entre o Congresso e o governo pela derrubada do IOF, o candidato de Alcolumbre era “pule de dez”.



Trata-se do cearense Érico Jovino, superintendente executivo de Governança, Estratégia, Segurança e Comunicação. Ele é o nome de melhor trânsito junto aos funcionários dos Correios e parlamentares. O presidente demitido não escutava os alertas do Palácio do Planalto.



O conselho de Tancredo

Tancredo Neves dizia que “carta só se escreve depois de receber a resposta”. Em se tratando de Correios, o conselho é ótimo. Ainda não dá para bater o martelo.



Centrão mira Inmetro

Nessa trégua sugerida por Alexandre de Moraes entre o Legislativo e Executivo, está havendo muito trabalho para aparar arestas e sacramentar novas alianças com indicações de apadrinhados para agências reguladoras e órgãos de governo.



O próximo alvo da negociação, tipo “toma lá- dá cá”, é a presidência do Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia. O Centrão deverá indicar os cargos.



Bancada do Nordeste



A bancada do Nordeste está fechada em torno do engenheiro civil e graduado em Segurança do Trabalho, Arthur Galdino, diretor-superintendente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba.



Mas é exatamente porque o conterrâneo Hugo Motta aprontou uma cilada para o governo Lula que seu nome é visto com algumas reservas.



Há receio de que o Centrão, mais uma vez, faça juras de amor e fidelidade ao governo, mas não confirme os votos nos momentos mais necessário.