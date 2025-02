Vídeo: Moraes não 'torturou' Mauro Cid, ameaçando mulher e filha, como divulgam bolsonaristas nas redes

Com cenas de vídeo editadas, a turma celerada mostra o ministro citando, de fato, a mulher e a filha do delator, mas o contexto real e autêntico é bem outro

Publicado em 21/02/2025 às 07:43

Alterado em 21/02/2025 às 08:32

A 'escola bolsonarista' prossegue divulgando as fake news de praxe nas redes sociais. E a mais recente, nessa leva de bordoadas que tem levado após a denúncia do PGR contra seu 'mito' maior, é a de que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou retaliar a mulher e a filha do delator coronel Mauro Cid se ele não apontasse os crimes do ex-presidente Bolsonaro na delação premiada. Com isso teria Cid inventado tudo que disse sobre o ex-presidente que, como se sabe, é um santo.

Com cenas de vídeo editadas, a turma celerada mostra o ministro citando, de fato, a mulher e a filha do delator, mas o contexto real e autêntico é bem outro. Moraes cita as duas ao lembrar a Cid que as exigências dele (Cid), para participar da delação premiada, são as de que ambas fossem alcançadas pelo perdão judicial.

