Light apresenta plano de investimentos a prefeitos e lideranças políticas do Rio

Publicado em 17/02/2025 às 11:28

Alterado em 17/02/2025 às 11:58

Se ainda não obteve a renovação de sua concessão, a ser analisada em 2026, a Light já conseguiu o apoio da classe política fluminense. Em reunião neste sábado (15), o board da empresa, capitaneado pelo acionista majoritário, Nelson Tanure, fez longa e detalhada explanação sobre as mudanças já implementadas e o robusto plano de investimentos que chega a R$ 11 bilhões nos próximos anos.

Com a participação também do CEO da distribuidora, Alexandre Nogueira, e do presidente do Conselho Administrativo, Hélio Costa, o encontro contou com a presença de prefeitos dos municípios atendidos pela empresa. Foi organizado pelo ex-governador Pezão (prefeito de Piraí) e pelo secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Ceciliano, que abriu seu sítio em Mendes para receber o grupo. Ceciliano, aliás, marcou pela competência quando esteve à frente da presidência da Alerj.



Ao lado de Nelson Tanure e Helio Costa, Alexandre Nogueira, CEO da distribuidora, fez detalhada explanação sobre os investimentos da empresa Foto: divulgação

"A empresa fez uma explanação consistente sobre os avanços verificados até aqui e sobre seu vigoroso plano de investimentos. Todos saíram bem impressionados com o projeto e com a disposição da distribuidora de recuperar a excelência na prestação de serviços que marca a história da empresa no Rio", comentou Pezão.

Não foram apenas os prefeitos do interior que estiveram presentes. Eduardo Paes chegou a tempo de usar a palavra para se congratular com a exposição de Nelson Tanure e Alexandre Nogueira.



O prefeito Eduardo Paes usou palavra para enfatizar a necessidade de investimentos na empresa Foto: divulgação

Entre os convidados, estavam presentes também deputados federais do Rio integrantes da Comissão de Minas e Energia. Max Lemos (PDT) usou a palavra para enaltecer o projeto da empresa, destacando a postura democrática e aberta da corporação em dialogar com as lideranças fluminenses.

"A Light pode contar com o meu apoio. É uma corporação séria que tem em seu comando pessoas do Rio, comprometidas com o futuro de nosso estado, como o Tanure", destacou.

O parlamentar enfatizou que o caso da Light é totalmente diverso da Enel, que, segundo ele, não atende minimamente os consumidores fluminenses, e não se abre ao diálogo, franco e aberto com a sociedade. Max fez críticas ao ministro Alexandre Silveira, responsabilizando-o pela não retomada das obras de Angra 3.



O deputado Max Lemos enalteceu o comprometimento dos dirigentes da Light com o Rio Foto: divulgação

Já o deputado Hugo Leal enfatizou que são necessárias mudanças no modelo de concessão, de modo a garantir a participação dos municípios na fiscalização e controle dos serviços prestados. Ele fez críticas à agência reguladora Aneel por sua incapacidade de aferir in loco a qualidade dos serviços.

Estiveram presentes os prefeitos Eduardo Paes, Antônio Neto (Volta Redonda), Kátia Miki (Barra do Piraí), Pezão (Piraí), Luciano Muniz (Pinheiral). Joa (Três rios), Rosi Silva (Vassouras), Aluisio D´Elias (Quatis) Andrezinho Ceciliano (Paracambi), Netinho Reis (Duque de Caxias), Marotto (Mesquita), e Bapton Biondi (Rio Claro).

Entre os parlamentares federais, também marcaram presença Benedita da Silva, Júlio Lopes, Max Lemos e Laura Carneiro.