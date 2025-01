Sindicato emite nota 'fraca' contra demissões em massa na OAB/RJ: funcionários reagem

...

Publicado em 16/01/2025 às 17:59

O Sindicato dos Servidores das Autarquias de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas no Estado do Rio de Janeiro (SINSAFISPRO) emitiu nota oficial dizendo que não foi procurado pela nova direção da OAB/RJ a fim de tratar da demissão em massa que tem ocorrido no órgão de classe dos advogados fluminenses. O documento tem circulado entre grupos de funcionários no Whatsapp.

No entanto, tal iniciativa do sindicato não tem agradado, pois não toma posição, apenas diz que o comunicante continuará "em defesa dos funcionários". De concreto, nada. Não diz, por exemplo, o que vai fazer para conter a demissão em massa ocorrida de uma hora para outra.

Diz a nota que o sindicato apenas foi procurado "informalmente" pelo novo procurador da Ordem, que se apresentou e nada avisou sobre a demissão, o que, à guisa de "cortes de gastos", tem despejado no mercado mais de 100 desempregados. Até gente que serve café e ganha muito pouco tem sido defenestrada.

Incoerentemente, a nova presidente que quer economizar tem mantido contratos de terceirização com empresas caríssimas, o que contraria a aventada "contenção de gastos".

O Ministério Público do Trabalho ainda não se pronunciou sobre o caso.

Leia a nota do sindicato: