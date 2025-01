Sem oponentes e cheio de aduladores, Textor desmonta o Botafogo; técnico português Artur Jorge deixa o glorioso

Publicado em 04/01/2025 às 09:41

Alterado em 04/01/2025 às 09:51

.

E continua o desmonte do Botafogo, sem reprimenda de nenhum dos mais "famosos" e ativos torcedores "influencers" do Fogão. Cadê o Felipe Neto? E o Pedro Certezas? O João Moreira Salles? O Pantera não é de se levar a sério...

Todos, anestesiados com os títulos importantes recentes, devem achar natural que se venda toda a equipe (quem sabe não estão passando nos cobres também os meiões e as caneleiras?) e se monte outra, do zero, aniquilando a identidade de um grupo que fez história mundial nos gramados.

Triste futebol. Enfadonha e suspeitíssima CBF (vem, Ronaldo!) que permite, com seu regulamento, uma fase VERGONHOSA como esta, de fim de temporada, quando quem fala mais alto é o dinheiro. Só as verdinhas é que contam.

Agora é o técnico Artur Jorge, outro glutão.



O português não está mais no comando da equipe de futebol profissional do Botafogo. General Severiano anunciou o fim do contrato com o treinador na noite dessa sexta-feira (3).



Técnico português Artur Jorge Foto: Vítor Silva/Botafogo

O treinador, que chegou ao Botafogo em abril de 2024, comandou o Alvinegro em 55 partidas (somando 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas). Neste período a equipe conquistou os títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.

A subserviência ao Textor é tão vexatória, que tem até louvor nas redes sociais:

"O Clube agradece aos profissionais campeões da Conmebol Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelas conquistas alcançadas. A nova comissão técnica será anunciada em breve", anunciou o Botafogo em postagem nas redes sociais.