Em Niterói, o dinheiro é público e a praia também, mas tem "área VIP" na areia, na festa de réveillon

Em Niterói, o prefeito Rodrigo Neves, que debandou do PT quando Lula foi preso (com medo de queimar o filme já chamuscado por algumas empreiteiras), e voltou a costear o alambrado do Planalto quando o petista reconquistou a Presidência, vai começar o novo mandato em grande estilo: mandou a turma organizar uma "área vip" nas areias da Praia de Icaraí, na festa de réveillon, para reunir apaniguados, asseclas graduados e doadores de campanha. Tudo regado a espumante e salgadinhos.

A pergunta que não quer calar é a seguinte: além do que pouca coisa é tão ou mais cafona que denominar um recinto de "vip", se o dinheiro é público e a praia é de todo mundo, qual o graduado capaz de definir de maneira tão absoluta quem é ou não "importante", a ponto de merecer participar do tal cercadinho? O secretário de Fazenda ou o apavonado chefe do cerimonial?

PS. Aliás, a respeito das duas primeiras linhas desta nota, dizem que Lula só se refere ao "novo" prefeito de Niterói como "traidor".



