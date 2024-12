Azzas vira 'dono' da Garcia D`Ávila

...

Publicado em 21/12/2024 às 21:56

Alterado em 21/12/2024 às 21:56

Com o arrendamento do prédio de três andares, desativado há mais de um ano pelo Colégio PH, para instalar a Farm ETC, loja de utilidades da prestigiosa marca Farm, o grupo Azzas 2154, o maior conglomerado da moda brasileira e da América Latina, resultado da fusão no começo do ano, dos grupos Soma e Arezzo, se torna o virtual “dono” da Garcia D’Ávila, a mais icônica rua de Ipanema. A rua fica no centro do “quadrilátero do charme” de Ipanema.



O Azzas 2154, que controla 34 marcas, possui 22.500 pontos de venda em todo o país e ainda está presente com suas marcas em outras 21.500 lojas multimarcas (vendem mais de uma marca).



Com o novo ponto, só no trecho entre as ruas Barão da Torre e Prudente de Morais, o Azzas está presente com as marcas Schultz (de calçados), a Animale Oro, a Vans (franquia arrendada para o Brasil em 2020), a Valisere (lingerie), a Cia Marítima, e a Body Up. A nova loja Farm ETC vai se instalar entre a Louis Vuitton e a Granado.







O prédio envelopado de azul, da Farm ETC, ao lado da loja Louis Vuitton Foto: Informe JB

Ipanema, um 'shopping de rua'

'Penta das esquinas' fica para 2025

Mas os tentáculos do Azzas 2154 se espalham pela Visconde de Pirajá afora, como se fosse um “shopping de rua". No quarteirão da Aníbal de Mendonça há uma loja da Maria Filó. Entre a Garcia e a Maria Quitéria estão a Foxton, a repaginada Hering (a mais antiga marca do grupo, fundada em 1880, em Blumenau - SC), a Reserva, a Oficina, a Reserva Mini e a Maria Filó.Na Praça Nossa Sra da Paz está a primeira grande loja da Farm, que nasceu numa edição da Babilônia Feira Hype, em 1997. No Forum de Ipanema estão outras marcas do grupo. Na lateral da rua Joana Angélica está a Animale.Mas nada se compara à presença pioneira, desde 1972, da primeira loja de calçados Arezzo, no Rio de Janeiro, ainda presente no nº 295 da Visconde de Pirajá. No mesmo quarteirão há uma loja da Ana Capri, nova marca do conglomerado de calçados e roupas formado por Alexandre Birman, que divide o controle da Azzas 2154 com Marcelo Bastos, fundador da Farm que liderava o grupo Soma.Não gosto de contrariar “furos” de meus colegas jornalistas, especialmente de um caro amigo como o colunista Ancelmo Goes, de "O Globo". Mas, assim como dei o furo, em 10 de janeiro, de que a centenária padaria Ipanema, na esquina de Joana Angélica com Visconde de Pirajá, iria fechar, e corrigi que o negócio anunciado pelo sócio Severino Martins Alves, com uma construtora, seria para atiçar o apetite do dono da rede Belmonte, Antônio Rodrigues - que cobriu a proposta -, aqui vai uma atualização da nota do Alcelmo de hoje, sábado.Severino me garantiu, também neste sábado, que “o negócio ainda não está fechado”. Por divergências com os irmãos e sócios, nada será batido até 2025.Até janeiro, pelo menos, Antônio Rodrigues, cearense de Hidrolândia, precisa esperar para fazer o “penta das esquinas” de Ipanema.Ele já tem o Belmonte na esquina de Vieira Souto com Farme de Amoedo, onde inaugurou, este ano, o colado restaurante italiano “Il Picoli”; comprou este ano e reformou o tradicional botequim Popeye, e fez o mesmo com o clássico Paz&Amor, na esquina de Garcia D’Ávila com Nascimento Silva.