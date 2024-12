Nas redes sociais: Athletico-PR, o mais bolsonarista dos times de futebol, caiu para a série B

Internautas recordam que o clube até fez campanha para o ex-presidente, entrando em campo com camiseta louvando o inelegível, o que resultou em multa decretada pelo STJD

Publicado em 09/12/2024 às 10:04

Alterado em 09/12/2024 às 10:14

O Athletico-PR disputou o último jogo do Brasileirão com o Galo Foto: Pedro Souza/Atletico

O Athletico-PR foi a quarta equipe rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. A queda do Furacão, em pleno ano do seu centenário de fundação, foi confirmada após a derrota de 1 a 0 para o Atlético-MG (que também iniciou a rodada com risco de cair), na tarde deste domingo (8) em Belo Horizonte, em confronto válido pela 38ª rodada da Série A da competição. O único gol da partida foi marcado por Rubens.



A camiseta pró-Bolsonaro que rendeu multa de R4 70 mil ao Athlético, aplicada pelo STJD Foto: divulgação/Athlético

Com o revés, a equipe do Paraná fechou a participação no Brasileiro com 42 pontos, caindo para a 17ª colocação, permitindo que o Bragantino, que goleou o Criciúma por 5 a 1, chegasse aos 44 pontos.

Outra equipe que se livrou da degola na derradeira rodada do Brasileiro foi o Fluminense, que, mesmo jogando no Allianz Parque, bateu o Palmeiras por 1 a 0 graças a um gol do atacante Serna. Com este triunfo a equipe das Laranjeiras fechou o Brasileiro com o total de 46 pontos, na 13ª colocação.

Nas redes sociais:

athletico paranaense por serem o bolsonaro do futebol — tiffany ???? (@tifftrauts) November 8, 2024





Athletico Paranaense REBAIXADO para a série B. pic.twitter.com/Ho3BrxS3Ud — Lázaro Rosa ???????? (@lazarorosa25) December 8, 2024









Tu apoia o inelegível, ele perde. Tu apoia a Conja, ela perde. Tu apoia o athletico, ele cai. Tô preocupado com a Ucrânia…. pic.twitter.com/Wa2wqrh716 — CCas (@c_cas_c_cas) December 9, 2024









estamos sendo zombados Brasil afora

e um dos motivos que torna

o Athletico Paranaense odiado pelo país

misturar futebol com política pic.twitter.com/f1kGLSBIZP — L?U??I?Z? G?R?U?N?G?E? ??? (@luizgrungecap) December 9, 2024









Bolsonaro ???? Athletico Paranaense pic.twitter.com/QfqW6K9QVh — Marcelo José Gonçalves (@MarcJosgon) December 9, 2024









clube athletico bolsonaro vai cair ???????????? — marcospato 48:13 (@montainduck) December 8, 2024









eu tô me mijando de rir com a história de beijar o bolsonaro pra evitar o rebaixamento do athletico — bakery, quase formada edition (@mquimelli_) December 8, 2024









